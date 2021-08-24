В Солнечном открылся детский сад с эколабораторией и робототехникой (ФОТО)

В микрорайоне Солнечном в Екатеринбурге открылся новый детский сад, который сможет принять 250 детей. В ДОУ №437 «Солнечный лучик» будут работать 10 групп, в том числе две ясельные.

Новый детсад расположен по адресу: Золотистый бульвар, 9. В нем созданы все условия для развития познавательной деятельности малышей. Например, есть опытно-экспериментальная лаборатория – для исследований и экспериментов с водой, песком и светом. Есть лаборатория технического образования для работы по конструированию и моделированию. Изучать флору и фауну воспитанники смогут в лаборатории экологического образования. Девелопер района Солнечный, холдинг «Форум-групп», подарил детскому садику многофункциональный интерактивный робототехнический набор. С его помощью дети в игровой форме будут знакомиться с алгоритмикой, математикой и программированием. Трехэтажное здание детского сада будет ограждено от улицы шумозащитным экраном с прозрачными вставками. Во дворе создан искусственный рельеф для детских игр, а игровая площадка выполнена из экологически чистых и натуральных материалов.

На открытие ДОУ присутствовали глава Екатеринбурга Алексей Орлов и вице-мэр Екатерина Сибирцева. «В детском саду есть все необходимое, чтобы дети полноценно развивались и чувствовали себя здесь комфортно. Применены самые современные решения в части создания комфортной среды. Есть актовый и спортивный залы, прекрасный пищеблок, детям предоставлена возможность заниматься выращиванием растений в экологической лаборатории. Большое спасибо правительству и лично губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву за поддержку. С появлением этого дошкольного учреждения намного улучшится ситуация с обеспечением местами в детских садах детей, проживающих в Солнечном. Спасибо инициаторам, «Форум-групп», – сказал Алексей Орлов.

Генеральный директор АО «Форум-групп» Максим Шабуров отметил, что район Солнечный с 2016 года участвует в федеральных программах по стимулированию жилищного строительства.

«На примере Солнечного видно, как можно быстрее и эффективнее создавать социальные объекты с привлечением федерального финансирования в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». При строительстве детского сада федеральное финансирование по программе «Стимул» составляет 93%, порядка 6% средства областного бюджета и 1% затраты муниципалитета. То есть на каждый вложенный рубль от города и области привлекается до 14 рублей федеральных инвестиций. Это результат совместной работы правительства Свердловской области, администрации Екатеринбурга и «Форум-групп». Мы консолидируем усилия и делим обязательства. «Форум-групп» проектирует объекты, разрабатывает рабочую документацию, обеспечивает прохождение экспертизы, осуществляет градостроительную подготовку территории. Далее для строительства объекта мы передаем муниципалитету разработанную документацию и земельный участок. Это также хороший пример государственно-частного партнерства в развитии качественной среды для жизни», – пояснил Максим Шабуров.

Сейчас в жилом районе строится третий детский сад, рассчитанный на 300 мест, и проектируется еще один на 350 мест и с бассейном. В 2020 году в Солнечном открылась школа «Созвездие», к 2023 году появится губернаторский лицей. На стадии проектирования находится еще одна школа. Построена Академия хоккея, строится Центр художественной гимнастики.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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