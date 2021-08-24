В зоопарке попросил не нести больше яблоки для животных, а нести кабачки

Уральские садоводы завалили Екатеринбургский зоопарк яблоками – они принесли больше трех тонн фруктов для животных.

«Все морозильные камеры заполнены. Склады тоже. Сотрудники кормокухни стараются сохранить урожай всеми способами. В этом году для приматов и медведей из яблок начали варить компоты и делать диетический мармелад. Выражаем глубокую признательность садоводам за труд и отзывчивость, а также за заботу о питомцах Екатеринбургского зоопарка. Больше яблоки в этом году Екатеринбургский зоопарк не принимает», – предупредили в пресс-службе зоопарка.

Впрочем, зоопарк принимает ягоды – облепиху и черноплодную рябину, а также кабачки, тыквы и свежую ботву. «Все ягоды, плоды и зелень должны быть свежими и качественными, ведь мы даём нашим животным только самые лучшие продукты. Оставить для питомцев зоопарка свежие растительные угощения можно с восьми часов утра до девяти часов вечера на служебной проходной со стороны улицы Луначарского», – отметили в зоопарке.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 24.08.21

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