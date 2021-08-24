В Свердловскую область поступила рекордная партия вакцины «Спутник Лайт»

В Свердловскую область привезли 120 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт». Крупная партия уже разгружена, и препарат уже развозят по больницам региона, сообщил в Instagram губернатор Евгений Куйвашева. По его словам, «Спутник Лайт» может использоваться и для ревакцинации, и для первой прививки от коронавируса. Напомним, что новая вакцина – однокомпонентная, в отличие от «Спутника V».

«Заболеваемость ковидом в области по-прежнему высокая. Но мы видим, как вакцинация работает, без нее ситуация была бы гораздо хуже. А благодаря прививочной кампании мы сможем начать учебный год в обычном режиме и надеемся, что скоро выйдем на плато. Поэтому прошу: прививайтесь!» – написал Куйвашев.

На данный момент в Свердловской области привито от коронавируса чуть более 1 миллиона человек. Для остановки эпидемии необходимо привить 60% населения региона, то есть примерно 2,3 миллиона жителей. Власти также предлагали увеличить охват вакцинацией до 80% населения.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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