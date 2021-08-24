Завтра в Екатеринбурге начнется похолодание

Со среды, 25 августа, в Екатеринбурге начнет постепенно снижаться температура воздуха. Изнуряющих +34…+35 градусов не будет, синоптики даже обещают небольшие дожди. По информации Гидрометцентра России, осадки в уральской столице ожидаются уже сегодня. Завтра также вероятны дожди, днем будет до +31 °C. Ближайшие две ночи столбики термометров будут опускаться только до +18…+19 градусов.

В четверг дневная температура будет уже более комфортной – около +26 °C, при этом ожидается солнечная погода. Ясно будет и в пятницу, но уже существенно прохладнее – только +22 °C днем, по ночам – около +12…+13 °C.

Самым холодным днем недели станет суббота – ожидается +18 градусов и облачность, а в воскресенье и понедельник – будет солнечно и +20 °C.

Напомним, ранее главный синоптик уральского метеобюро Галина Шепоренко рассказала «Новому Дню», чего ожидать от следующего лета.

Каким будет лето-2022

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 24.08.21

Свердловская область остается в списке регионов-аутсайдеров по количеству вакцинированных (КАРТА). / В Свердловскую область поступила рекордная партия вакцины «Спутник Лайт». / Облсуд оставил в СИЗО женщину, которая напала с ножом на двухлетнего сына. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»