Число умерших от коронавируса в Свердловской области приближается к пяти тысячам

В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрирован 31 случай смерти больных Covid-19. Всего с начала пандемии от болезни скончались 4970 свердловчан. Высокие суточные показатели смертности от коронавируса держатся в регионе с начала августа.

По данным регионального оперштаба, на 24 августа на Среднем Урале выявлен 521 случай коронавируса. За сутки резко выросла заболеваемость в Екатеринбурге, где заболели 204 человека. При этом число тяжелых пациентов в больницах немного снизилось. Согласно официальной статистике, 790 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них 356 подключены к аппаратам ИВЛ. В состоянии средней тяжести госпитализировано 6511 свердловчан. Самочувствие остальных заболевших оценивается как удовлетворительное.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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