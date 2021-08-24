Движение трамваев на Эльмаше перекроют в октябре

Администрация Екатеринбурга перенесла сроки ремонта трамвайных путей на Эльмаше – вместо ближайших выходных на октябрь.

Речь идет о ремонте участка на улице Донской от Энтузиастов до Баумана. Из-за этого движение автотранспорта и трамваев №7, 14, 16 и 17, следующих по улице Донской до станции «Эльмаш», будет закрыто на участке от Энтузиастов до Баумана в обоих направлениях:

– с 23:30 8 октября до 05:00 11 октября;

– с 23:30 15 октября до 05:00 18 октября.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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