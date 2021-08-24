Архивы «Нового Дня» о школах, которым не хватило первоклашек

24 августа 2011 года администрация Екатеринбурга подводила итоги записи в школу. И выяснилось, что кое-куда не придет вообще ни один первоклассник. В тот год мэрия отменила запись детей по прописке – родители отдавали детей куда хотят. Высокорейтинговые школы оказались забиты, заведения попроще пустовали. Оттуда, куда не пришли первоклассники, начали уходить даже учащиеся других классов и учителя. И этим школам быстро снизили финансирование.

…Да, теперь записать ребенка можно только по месту регистрации. Но любовь к высокорейтинговым школам у родителей осталась. А липовые прописки давно стали головной болью чиновников, прокуратуры и добросовестных родителей.

Екатеринбург. Другие новости 24.08.21

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