Алексей Вихарев подарил паровой стерилизатор горбольнице №14

Алексей Вихарев подарил паровой стерилизатор городской клинической больнице №14. «В рамках моего шефства над больницей выяснил, что врачам необходимо. Одно из пожеланий – паровой стерилизатор. Оборудование дорогостоящее, около миллиона рублей», – рассказал руководитель медицинской фракции гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев.

Предыдущий автоклав вышел из строя около полугода назад. Скорость работы бактериологической лаборатории снизилась. «В один период времени мы проводили посуду, твердые инструменты, пробирки, и потом приходилось перенастраивать стерилизатор для проведения питательных сред», – пояснила врач-бактериолог городской клинической больницы №14 Екатеринбурга Светлана Лалетина. В связи с этим депутат купил стерилизатор и передал в больницу.

Напомним, что медицинская фракция в гордуме больше года помогает екатеринбургским больницам. Депутаты закупили кресла-каталки для службы сопровождения маломобильных пациентов онкодиспансера, организовали акцию «Вакцинация в каждый двор», благодаря которой удалось привить уже для 5 тысяч человек. Алексей Вихарев на свои деньги купил автомобиль для 23-й больницы, а 14-й помогал водой, продуктами, креслами-колясками, банкетками, пульсоксиметрами и дорогостоящим диагностическим оборудованием.

Запросы от медиков во фракцию продолжают поступать. Депутаты медицинской фракции и дальше будут помогать учреждениям здравоохранения.

Екатеринбург, Елена Васильева

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