В уральском селе агроном случайно уничтожил всех пчел

Специалисты свердловского управления Россельхознадзора выяснили причину массовой гибели пчел в Сухоложском районе. Местные жители жаловались, что мор насекомых произошел из-за обработки сельскохозяйственных полей инсектицидами.

В июле сотрудники ведомства провели внеплановую проверку документации юридического лица АО «Совхоз Сухоложский», который расположен в селе Курьи. Ревизия показала, что агрономы нарушили государственный регламент применения разрешенных пестицидов. Так, для обработки рапса использовался препарат «Монарх, ВДГ», не предназначенный для данной культуры. По результатам проверки в отношении главного агронома АО «Совхоз «Сухоложский» возбуждено дело по ст. 8.3 КоАП РФ, сообщили в пресс-службе Росеельхознадзора. Наказание для должностного лица по этой административной статье – штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 25.08.21

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