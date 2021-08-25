Первокурсник из УрФУ готовится вновь выйти с пикетом к мэрии, если не получит общежитие

Студент УрФУ проводит одиночную акцию протеста, потому что его не поселили в общежитие. Накануне вечером первокурсник Уральского федерального университета вышел к зданию администрации Екатеринбурга с плакатом «Общага. Это волнует каждого из нас».

Молодого человека зовут Данил Шмаков, в этом году он поступил на факультет политологии в Уральский гуманитарный институт и планировал жить в общежитии. Однако в список рекомендованных к поселению он не попал. В УрФУ подобные проблемы с общежитием были давно, так как места распределяются на основании баллов ЕГЭ у первокурсников и общего рейтинга у студентов старших курсов. Поэтому, чтобы получить общежитие, недостаточно просто поступить. Данил Шмаков прошел на бюджет с достаточно высоким баллом ЕГЭ – 250 за три предмета, он из Нижнего Тагила, и у него нет возможности снимать жилье. «В университет с вопросом я не обращался, мое заявление у них есть, – сказал «Новому Дню» Данил. – Если обратиться, они ответят, что поселение осуществляется по рейтингу балла, а если вы не прошли, то можете обратиться в «Платное жилье» (группа «ВКонтакте», где студентам находят варианты съемного жилья). «Еще, возможно, кто-то откажется, и вас поселят», – эта фраза звучит из каждой щели, и я на 110% уверен, что ничего нового не услышу».

Это и побудило молодого человека взять плакат и отправиться к мэрии. «Суть моего возмущения заключается даже не в том, что не хватает мест, а в несправедливом распределении их между институтами, – пояснил «Новому Дню» Данил. – У нас самый большой институт, вроде тысяч 7 человек, а мест выделено всего 700 на все курсы. В этом году уже сейчас зачислено 1718 человек, а мест на их поселение меньше 250. В институте новых материалов и технологий, например, зачислено 730 человек, а мест на их поселение 350.И вот я не понимаю, почему у нас на тысячу больше поступивших, а мест на 100 меньше».

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Уральского федерального университета, Данил, приводя цифры, не учитывает число местных студентов: «Он называет количество зачисленных, не беря во внимание, что из них много екатеринбуржцев», – поясняют в вузе. Пресс-секретарь УрФУ Дмитрий Бенеманский сообщил также, что пока поводов для беспокойства у студентов нет, так как окончательных списков рекомендованных к поселению еще не было. «После основной волны освободятся места выбывших из общежитий, отказавшихся от мест, или в корпусах других институтов, ситуация может измениться, – рассказал пресс-секретарь. – Пока первокурсникам не нужно писать заявлений, а просто ждать формирования списков». Как правило, в общежитиях освобождаются места студентов старших курсов, которые весной подают онлайн-заявления на общежития, а к осени перестают нуждаться в них, и просто не заселяются. Однако Данил к этому относится настороженно: «Могут поселить и в феврале, и после Универсиады 2023 года, размытые формулировки – это всегда здорово». Сейчас первокурсник говорит, что пикет пока ничем не помог, однако если общежитие в ближайшее время ему не дадут, он пойдет к мэрии снова: «У меня есть плакат с надписью «Ректор УрФУ ест котят» и «Гуманитарии тоже люди», – сказал «Новому Дню» Данил.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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