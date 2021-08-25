Художника, нападавшего на девушек с ножом и кастетом, отдадут под суд в Екатеринбурге (ФОТО)

В Екатеринбурге в суд передано дело в отношении 25-летнего художника и переводчика, который в прошлом году дважды нападал на девушек с холодным оружием. Первую жертву он ударил ножом в спину, вторую – ножом-кастетом по руке и голове. К счастью, обе девушки выжили. Обвиняемого ждет принудительное лечение: экспертиза выявила у нападавшего тяжелое психическое расстройство.

По данным СУ СКР по Свердловской области, первое нападение произошло почти год назад – 8 сентября 2020 года. Молодой человек увидел свою жертву – на тот момент ей было 17 лет – на остановке на проспекте Ленина. За девушкой он доехал до ВИЗа, прошел до одного из домов на улице Соболева и зашел в подъезд. Там мужчина ударил девушку ножом в спину и скрылся.

Второй эпизод покушения на убийство произошел, по данным следствия, 8 января 2021 года. На этот раз свою 20-летнюю жертву мужчина заметил в Орджоникидзевском районе. Он прошел с ней до темной арки на проспекте Космонавтов и там хотел убить, ударив ножом-кастетом по голове и руке, которой девушка пыталась защититься, после чего убежал. В обоих случаях девушкам быстро оказали медпомощь, и они остались живы.

«Благодаря совместной работе полиции и Следственного комитета удалось установить и задержать подозреваемого [15 января 2021 года]. Взяли фигуранта на улице Шарташской, недалеко от места проживания – там он снимал квартиру с 2018 года. Зарегистрирован задержанный был в Кургане, – рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области. – Ранее он в поле зрения силовиков не попадал, судимостей не имел, не женат. Являлся переводчиком с японского языка, хорошо рисует. Зарабатывал себе на жизнь переводами и продажами своих картин. На учете у психиатра ранее не состоял. Любит холодное оружие. При осмотре жилища фигуранта был найден ряд важных вещдоков, в том числе разнообразные ножи».

Судить молодого человека будут по ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ «Покушение на убийство двух лиц». Но поскольку проведенная во время расследования судебная психолого-психиатрическая экспертиза выявила тяжелое хроническое психическое расстройство, вероятно, мужчину отправят на принудительное лечение.

«Уголовное дело с соответствующим постановлением направлено в Орджоникидзевский районный суд города Екатеринбурга для принятия решения о применении в отношении молодого человека принудительных мер медицинского характера», – сообщил руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета (СКР) по Свердловской области Александр Сапегин.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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