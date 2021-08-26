Спецавтобаза объявила вознаграждение за видео с лжемусорщиками (ФОТО)

В Екатеринбурге «серые» перевозчики мусора стали незаконно использовать символику регоператора «Спецавтобазы». При этом они делают наоборот – сваливают отходы на контейнерных площадках.

«Газель» с нашим логотипом, но не принадлежащую предприятию, заметил наш водитель накануне. Автомобиль, груженый строительными отходами, стоял вблизи бункера для ТКО на улице Комвузовской возле дома № 21. Эта точка является у города проблемной: объем мусора здесь вдвое больше, чем должен быть по расчетам. Нам приходится вывозить не один, а два и даже иногда три раза в день. Причиной постоянных переполнений является именно работа «серых» перевозчиков», – сообщила директор «Спецавтобазы» Наталья Зубова.

На предприятии объявили вознаграждение за видео с такими нарушителями, которые маскируются под регоператора и выгружают мусор на контейнерных площадках. Авторам роликов готовы заплатить по тысяче рублей. «Важно, чтобы в кадре просматривался номер автомобиля, из которого выгружают отходы на контейнерную площадку, а также объект, по которому можно определить место нарушения (например, табличку с названием улицы и номером дома). Фото и видеоматериалы нужно направить по WhatsApp и Viber по номеру 8-912-6900-700», – сказали в пресс-службе предприятия.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 26.08.21

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