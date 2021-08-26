Праздник для первокурсников в УрФУ будет проходить три дня и вживую

В Уральском федеральном пройдет праздник для первокурсников «День первый», на этот раз в очном формате.

По данным телеграм-канала УрФУ, в этом году «День первый» будет проходить три дня, а не один, как раньше. Первого сентября первокурсники встретятся с наставниками и деканами в институтах, посмотрят приготовленное университетом онлайн-шоу в группе «ВКонтакте». Третьего сентября планируется онлайн-квиз и розыгрыш мерча УрФУ. Четвертого сентября для первокурсников проведут квест по кампусу и традиционный фестиваль с музыкой и едой у главного корпуса УрФУ на Мира, 19. Там можно будет познакомиться со всеми студенческими организациями и узнать о привилегиях студента, начиная от материальной помощи, заканчивая бесплатной едой для членов профсоюза.

Как рассказал «Новому Дню» пресс-секретарь университета Дмитрий Бенеманский, первокурсники не будут учиться только 1 сентября, так как последний день праздника пройдет в субботу вечером. Что касается ковидных мер, первокурсники не будут собираться на площади вместе, как это было раньше. Потоки разведены, в каждом не более 500 человек, соблюдается масочный режим.

Конечно, этот формат отличается оттого, что было раньше. В последний раз очный «День первый» проводился в 2019 году, тогда вся программа фестиваля проходила в один день – 1 сентября, и на площади перед главным корпусом собирались все первокурсники.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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