За время дистанта дети стали толстеть и больше болеть

Врачи фиксируют рост числа школьников с избыточной массой тела и ожирением. Это, по их мнению, – одно из негативных последствий дистанта, когда дети сидели дома, мало двигались и ели калорийные продукты. Также фиксируется всплеск обращений с заболеваниями после резких похудений.

«К сожалению, дистант повлиял на здоровье детей. Кто-то из родителей во время прошлого учебного года продолжал работать очно. Дети были не под присмотром. У всех есть карманные деньги, они стали покупать и есть вредную пищу. Количество обращений выросло: с гастритами, запорами, гастроэзофагеальными рефлюксами», – рассказала сегодня на пресс-конференции в ТАСС врач-гастроэнтеролог, педиатр областной детской клинической больницы Яна Лиманская.

В целом с каждым годом врачи фиксируют рост процента детей с официальным диагнозом «ожирение». Не всегда родители реагируют на это адекватно. «У родителей негативная реакция: «Как? Вы назвали моего ребенка толстым?» Но нужно понимать, что когда начнется подростковый период, у ребенка начнутся комплексы, он захочет похудеть. Часто подростки просто перестают есть, и у них резко ухудшается здоровье. За прошлый год, кстати, мы фиксируем рост обращений с заболеваниями ЖКТ, которые случились на фоне резкого похудения, – говорит Яна Лиманская. – Дети говорят, что сидели дома, ели, набрали большой вес. Испугались и стали резко худеть. В итоге – всплеск тех, кто впервые поступил с обнаруженными камнями в пузыре».

К психологам за время дистанта обращений, напротив, стало меньше: ушли школьные конфликты. В центре психологической поддержки детей и подростков Свердловской областной клинической психиатрической больницы за весь 2020 год провели 2840 приемов. За первое полугодие 2021 года, когда дети стали больше учиться очно, – уже 2145.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 26.08.21

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