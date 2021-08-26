На перепись населения в Екатеринбурге потратят более 23 миллионов рублей

С 15 октября в Екатеринбурге стартует Всероссийская перепись населения, которая была отложена на год из-за пандемии коронавируса. Готовность города к мероприятию организаторы оценили на 80-90%. Главное новшество переписи – цифровизация. Переписчики будут обходить дома с планшетами вместо привычных бумажных анкет. Также жители по желанию смогут самостоятельно заполнить опросный лист на портале госуслуг.

Как рассказала на брифинге начальник отдела статистики населения и здравоохранения Свердловскстата Елена Мугинова, в Екатеринбурге будут задействованы 2753 переписчика и 459 переписных участков. Сейчас продолжается подбор волонтеров и помещений для хранения переписной документации. Порядка 1,5 тысячи человек уже наняты, еще 700 студентов для участия в переписи обещали предоставить вузы. Каждый переписчик получит 18 тысяч рублей – это сумма оплаты труда за месяц работы без вычета подоходного налога.

Начальник департамента экономики Екатеринбурга Алексей Прядеин сообщил, что общие расходы на организацию переписи населения в мегаполисе составят более 23 миллионов рублей.

Эти деньги Екатеринбург получил в качестве федеральной субвенции. Средства пойдут на оплату аренды помещений, коммунальных услуг, транспорта, связи и прочее. «Перепись населения – одна из важнейших государственных задач. Мы получим самые достоверные статистические данные, которыми могут располагать городские власти. Я считаю, что затраты на такое важное мероприятие не столь высокие», – отметил чиновник.

Администрация Екатеринбурга начала готовиться к переписи еще в прошлом году. На территории города находится более 40 тысяч домов, из них около двух тысяч не имели адресных табличек.

«Районные администрации ежедневно ведут эту работу с собственниками и управляющими компаниями. Как правило, трудности возникают в частном секторе. Кто-то идет нам навстречу и делает табличку за свой счет. А где-то просто распечатываем бумажку в файлике и приклеиваем, и так дом обеспечиваем номером», – рассказал Прядеин.

Пандемия Covid-19 также накладывает отпечаток на процесс переписи россиян. Елена Мугинова отметила, что все переписчики будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, а в обучении будут расставлены акценты, как реагировать на встречу с больным человеком. В этом случае переписчик не будет контактировать с респондентом, но оставит ему информационную листовку и свой телефон, чтобы житель мог внести сведения о себе позже.

«Вакцинация от коронавируса не является условием для приема на работу переписчиком. Мы всех приглашаем поучаствовать в переписи. Но наличие прививки приветствуется, потому что это говорит о личной безопасности волонтера», – отметила сотрудница Свердловскстата.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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