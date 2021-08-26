Новый трагический рекорд: в Свердловской области от Covid-19 умерли 33 человека

За последние сутки в Свердловской области скончались 33 человека, болевших коронавирусом. Это новый печальный рекорд в регионе. Всего с начала пандемии умерли 5035 человек.

Кроме того, в области выявлен 531 новый случай заболевания (в том числе 157 – в Екатеринбурге), общее их число достигло 120 971. За сутки поправились 473 человека, всего – 111 750.

Как сообщили в региональном оперштабе, состояние 772 госпитализированных оценивается как тяжелое, 476 из них находятся в реанимации, в том числе 345 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 6312. Остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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