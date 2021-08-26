На территории УрФО горят 11 549 га леса

На территории Уральского федерального округа по состоянию на 12:00 часов 26 августа действовало 95 лесных пожаров на площади 11 549 га, локализовано 60 лесных пожаров на площади 5 107 га, на тушении работает 1 723 человека, 440 единиц техники.

Как сообщили в пресс-службе Департамента лесного хозяйства по УрФО, самая тяжелая ситуация с лесными пожарами в округе – на территории Свердловской области. Здесь действует 59 лесных пожаров на площади 7 099 га, локализовано 36 лесных пожаров на площади 2 001 га. На втором месте – Курганская область: 13 лесных пожаров на площади 3 365 га, в т.ч. локализовано 12 лесных пожаров на площади 2 871 га. В Челябинской области леса горят на площади 881 га, Тюменской – 194 га, ХМАО-Югры – 1 пожар площадью 11 га, на Ямале ликвидировано 4 лесных пожара на площади 82 га.

Сегодня состоялось заседание федерального штаба по координации деятельности по тушению лесных пожаров (проводит Рослесхоз). Руководители лесных ведомств уральских регионов подчеркнули, что угроз населенным пунктам в УрФО нет. Рассматривается вопрос о переносе сроков охоты в Свердловской и Челябинской областях и выделении Свердловской области дополнительного финансирования на тушение лесных пожаров 10 миллионов рублей.

Екатеринбург, Челябинск, Курган, Тюмень, Ханты-Мансийск, Салехард, Елена Владимирова

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