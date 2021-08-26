Сколько эльфов живет в Екатеринбурге, станет известно в апреле 2022 года

Для участия во Всероссийской переписи населения жителям Екатеринбурга не придется показывать подтверждающие документы, в том числе паспорт. Переписчики будут записывать данные респондентов с их слов. Об этом сообщила на брифинге начальник отдела статистики населения и здравоохранения Свердловскстата Елена Мугинова.

По ее словам, постоянно проживающих в Екатеринбурге респондентов переписчики попросят заполнить две анкеты. В первой нужно будет указать пол, возраст, семейный статус, источник дохода, занятость – всего 23 вопроса. Во второй анкете будет 10 вопросов о жилищных условиях: общая площадь помещения, год постройки дома, материал стен и так далее. Для тех, кто не имеет прописки в Екатеринбурге, будет отдельная анкета из 7 вопросов, там можно будет указать причину въезда в Россию.

«Перепись – это волеизъявление гражданина. Все данные в опросный лист заносятся с его слов, в том числе в графе «национальность». Как себя ощущает человек, кем себя видит – он может написать в анкете. Это возможность сохранится и в электронном опроснике на портале Госуслуг. По другим вопросам там будут высвечиваться подсказки, но сведения о национальности человек вносит сам», – пояснила Елена Мугинова. Напомним, по итогам прошлой переписи населения 2010 года выяснилось, что в России живут «эльфы», «гномы», «самураи», «марсиане», «советские люди» и другие носители экзотических национальностей. Ученые также используют эти данные для социологических исследований.

Как сообщила Елена Мугинова, предварительные итоги переписи-2021 станут известны в апреле следующего года, а окончательные результаты Росстат подведет в четвертом квартале 2022 года.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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