В Свердловской области ежедневно умирают от ковида более 30 человек

Свердловская область вышла на «плато» по смертности Covid-19. Ежедневно в регионе умирают порядка 30 пациентов с коронавирусом – это самые высокие показатели за все время пандемии. За минувшие сутки оперштаб зарегистрировал еще 32 случая смерти больных Covid-19. Всего за пять дней на Среднем Урале скончались 157 жителей, а общее количество жертв болезни растет пугающе быстро – уже 5 067 летальных исходов с начала пандемии коронавируса.

Общая заболеваемость остается на прежнем уровне. За сутки выявлено 528 случаев коронавируса, в том числе 137 зараженных в Екатеринбурге. Но количество тяжелых пациентов в больницах понемногу уменьшается. По информации оперштаба, 778 госпитализированных свердловчан находятся в тяжелом состоянии, из них 363 подключены к аппаратам ИВЛ. 6 280 пациентов находятся в состоянии средней тяжести. У остальных заболевших удовлетворительное самочувствие.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 27.08.21

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