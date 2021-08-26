Синоптики предупредили о шквалистом ветре на Среднем Урале

В Свердловской области еще на сутки продлено штормовое предупреждение. В пятницу, 27 августа, на территории региона ожидается сильный ветер со скоростью до 20 метров в секунду. При таких порывах ветер ломает ветки деревьев и может повредить уличные конструкции.

В МЧС просят жителей области быть внимательными и сообщать о происшествиях по телефону пожарно-спасательной службы «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112». Напомним, что в Свердловской области сохраняется пожароопасная обстановка, в регионе одновременно полыхают несколько десятков пожаров.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 26.08.21

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