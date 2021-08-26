В поезде «Анапа – Екатеринбург» умерла девочка

В Свердловской области в поезде сообщением «Анапа – Екатеринбург» умер ребенок. Трагедия случилась сегодня ранним утром. По данным транспортной прокуратуры, скончалась девочка 2008 года рождения, она ехала вместе с родителями.

Девочке стало плохо, когда поезд подъезжал к станции «Каменск-Уральский», уточнили в Уральском следственном комитете на транспорте. На место выезжал свердловский транспортный прокурор и следователи. Признаков криминальной смерти ребенка не обнаружено. Обстоятельства происшествия будут установлены в ходе проверки, сообщили в ведомстве.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 26.08.21

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