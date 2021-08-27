«Справедливая Россия» вносит в думу законопроект о пожизненной выплате каждому россиянину – 10 тысяч в месяц

Представители партии «Справедливая Россия» внесли законопроект о справедливом базовом доходе для россиян. Как рассказал на пресс-конференции лидер свердловского отделения партии «Справедливая Россия – за правду» Андрей Кузнецов, документ доработан и уже поступил в Госдуму на рассмотрение. Речь идет о том, что каждый гражданин России по праву рождения будет получать по 10 тысяч рублей в месяц с момента появления на свет. Таким образом справедливороссы хотят искоренить бедность.

По словам Кузнецова, только в Свердловской области треть населения живет в бедности. «В Свердловской области в этом году впервые за последние три года резко снизились доходы граждан – сразу на 10% в реальном выражении. При этом цены повышаются, увеличивается социальная напряженность. Беда в том, что растет бедность работающих людей. Человек работает, получает зарплату, но ему не хватает на базовые потребности. У нас огромное количество людей, которые состоят в федеральном и региональном регистрах на получение льгот. Если сложить их оба, а также добавить туда тех, кто имеет право на различные меры поддержки, то выходит, что в нашем регионе 1,3 млн человек живут на грани бедности. Это только по официальным данным, а статистика, как правило, занижает реальные показатели», – сказал Андрей Кузнецов.

Он напомнил, что валовый региональный продукт в Свердловской области составляет 2,3 трлн рублей. «Наш регион промышленно развитый, зарабатывает приличные средства, то есть потенциал есть, чтобы не было такого количества нуждающихся людей. Просто сейчас у нас неправильная, неэффективная, несправедливая система распределения доходов. Что такое справедливый базовый доход? Он обеспечивает доходы в равной степени от использования ресурсов – природной ренты, торговли сырьем», – подчеркнул лидер уральских справедливороссов.

Представителей СР упрекали в популизме, когда они заговаривали о пожизненной ежемесячной выплате для каждого гражданина России в размере 10 тысяч рублей, рассказал представитель регионального отделения партии. «Но буквально на днях президент страны принял решение, что пенсионерам выплатят по 10 тысяч, военным по 15 тысяч, а ранее было принято решение о том, что еще семьям с детьми на подготовку к школе тоже выдадут по 10 тысяч. Мы видим три последовательных решения, которые находятся в русле нашего предложения. Мы же предлагаем сделать это на постоянной основе и именно по праву рождения», – добавил Андрей Кузнецов.

Он уточнил, что закон, если он будет принят, может начать действовать уже с 1 января 2022 года – но постепенно, то есть первыми выплаты станут получать самые уязвимые категории россиян, а к 2027 году – вообще все граждане РФ. «И это не поощрение иждивенчества, 10 тысяч – не те деньги, которые позволят ничего не делать и жить припеваючи. Но эта сумма позволит человеку застраховаться от негативных жизненных ситуаций, чтобы он мог свести концы с концами и безбедно пройти какой-то трудный период, не скатываясь в нищету», – подчеркнул Кузнецов.

Несколько примеров привели его коллеги. Так, кандидат в депутаты заксобрания по Белоярскому одномандатному округу Евгений Попов рассказал о пенсионере, который обратился в приемную партии. «У него пенсия 8500 рублей, он вынужден оплачивать коммуналку – зимой порядка 6000 рублей, а летом порядка 4000 рублей. А еще надо лекарства, еду. Эта ситуация вынуждает его дочь жить с ним, что позволяет поддерживать быт. Это распространенная ситуация, которая влияет и на демографию, и на личное счастье гражданина», – отметил он.

О ситуации в Нижнем Тагиле рассказал кандидат в заксо от «Справедливой России» Леонид Мартюшев. «Социальная напряженность в городе растет – как на промышленных предприятиях, так и в малом и среднем бизнесе, так и в бюджетной сфере. Количество безработных выросло почти в 10 раз в нашем городе – на январь 7140 человек. Такого в Тагиле никогда не было. И это не тунеядцы, львиная доля имела работу и потеряла ее в результате оптимизаций и сокращений. На фоне этого растет и преступность – в 2020 году на 0,8%. Куда мы придем, если не будут приняты меры по увеличению доходов населения?» – спросил он.

Кандидат в депутаты ЗССО по Кировскому округу Екатеринбурга Олег Назаров отметил, что в приемную партии часто обращаются люди, которые попали в трудную ситуацию из-за низкого дохода. По его словам, это связано с ошибкой стимулирования экономики. «У нас как стимулируют экономику? Не людям раздают, а вливают в банковский сектор – люди идут за кредитами. Потом еще и проценты бешеные по кредитам должны выплачивать, не могут расплатиться, коллекторы за ними бегают. Надо кардинально поменять способ стимулирования экономики через справедливый базовый доход. Но только ограничить, чтобы не покупали на эти 10 тысяч алкоголь и табак», – добавил он.

По словам Андрея Кузнецова, на реализацию предложения «Справедливой России» требуется 17,5 трлн. И это не ударит по бюджету страны, если предпринять некоторые шаги. «Это национальная цель, которая требует перестройки социально-экономического развития в нашей стране. Экспортеры сырья получают налоговую льготу – это все, кто гонит нефть, газ, лес за рубеж. Китай, например, НДС возвращает экспортерам, когда страна продает продукцию высокой переработки – компьютеры, телефоны, а когда вывозят сырье, они, наоборот, облагают это налогом. В России это принесло бы более 2 трлн рублей. Мы говорим десять лет об этом, а партия власти делает вид, что не слышит», – отметил Кузнецов.

Еще 6,5 трлн рублей можно получить, если устранить коррупционный фактор на госзакупках. «70% закупок происходят на неконкурентной основе – по сути, это коррупционные издержки. В стране позволяют торговать государственные заказы аффилированным фирмам по завышенным ценам», – добавил он.

Также Андрей Кузнецов сообщил, что одним из источников пополнения бюджета может стать реформирование таможенного законодательства. «В 2015 году мы создали рабочую группу, проводили совещание с заместителями министров и вывели формулу, по которой попытались посчитать объем разницы между ввозимыми товарами и пошлинами, и по этой формуле выяснилось, что у нас на таможне пропадает порядка 2 трлн рублей – это в 2015 году, шесть лет назад было, но ничего не поменялось. Нет элементов защиты таможенных отношений от коррупции, – пояснил он, отметив, что перечислять можно и дальше. – Нужно перестроить те механизмы и законы, которые есть – они должны быть направлены на то, чтобы государство обеспечивало справедливый базовый доход. Деньги утекают куда угодно, только не к людям. Гражданином России должно быть выгодно, а не только почетно и гордо».

Отвечая на вопрос «Нового Дня», стоит ли утверждать выплаты всем гражданам без исключения, ведь есть те, кто не нуждаются в поддержке государства, Кузнецов объяснил, что это идеологически правильно. «Действительно, существует определенная несправедливость – есть те, кто сильно нуждается, а есть те, кто на 10 тысяч рублей поесть в ресторан ходят. Конечно, на первый взгляд несправедливо [выплачивать и тем и другим]. Поэтапное введение справедливого базового дохода и направлено на то, чтобы убрать противоречие – сначала давать тем, кому эти деньги нужны в пожарном режиме. Но мы остановились на концепции, что должен получать каждый по факту гражданства, это идеология государственного единства. Даже если он зарабатывает много, он вправе определить, куда направить эту долю, которую он получил. Но дискуссия на эту тему идет, мы предполагаем, что при рассмотрении эти вопросы могут быть иначе трактованы. Мы готовы к поправкам, к коррекции, если это будет способствовать ликвидации бедности в нашей стране», – подытожил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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