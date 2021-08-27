Водитель «газели» помял «лексус» во дворе многоэтажки (ВИДЕО)

Водитель «газели», на которой развозят бутилированную воду, стал виновником автопроисшествия во дворе жилой многоэтажки на Шейнкмана – он помял боковую дверь дорогого «лексуса».

«Газель» и «Лексус». Неудачная встреча

Как рассказал «Новому Дню» очевидец, водитель грузовика либо плохо закрепил дверь кузова, либо не закрыл ее вовсе. Когда машина, проезжая мимо дорогого внедорожника, подскочила на «лежачем полицейском», дверь открылась и влетела в боковину «лексуса».

Отметим, что двор позиционируется как закрытый для машин – исключение составляет спецтранспорт, скорые и пожарные, а также автомобили, приезжающие для разгрузки (доставка товаров и воды, переезды). Кроме того, некоторые жители заезжают во двор на автомобилях с водителями. Так, например, поступает спикер думы Екатеринбурга Игорь Володин. Закрытая парковка для жителей предусмотрена по внешнему периметру здания, также в доме есть подземный двухуровневый паркинг.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 27.08.21

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