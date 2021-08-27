Детские лагеря оштрафовали на 3 миллиона рублей за нарушения в питании и антисанитарию

Проверки Роспотребнадзора за лето выявили более 1700 нарушений в работе городских и загородных лагерей в Свердловской области, почти треть касались организации питания. Должностных и юридических лиц оштрафовали на 3 миллиона рублей, еще 3 миллиона рублей штрафов выписали поставщикам продукции.

«Из 1700 нарушений 33% касались организации питания детей. На втором месте – санитарный режим в корпусах и на территории лагерей. Нарушения по профилактике коронавируса составили очень малую долю – менее 0,5% из всех, – рассказала на пресс-конференции начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Моисеева. – Было составлено 484 протокола, наложено штрафов на сумму более 3 миллионов рублей».

Отдельно санитарные врачи проверяли и организаторов питания. Было забраковано более 4 тонн продукции, которую собирались отправлять в лагеря, но в итоге сняли с реализации. В самих лагерях порченых товаров нашли только 13 килограммов: это была морковь с нитратами и старые огурцы. На организаторов питания выписали 151 штраф, на поставщиков продуктов – 175 штрафов. Общая сумма превысила 3 миллиона рублей.

Традиционно проверки в лагерях проводила и прокуратура, которая нашла более 200 нарушений закона – и тоже в основном связанные с питанием. Кроме того, в Нижней Туре в двух летних лагерях до работы допустили сотрудников, которые не сдавали ПЦР-тесты на коронавирус. Виновных привлекли к ответственности.

Несанкционнированных лагерей прокуроры нашли только два. Один работал в Асбесте на базе школы современного танца, второй – в Нижней Салде под видом организации по предоставлению туристических услуг. Дела об административном правонарушении направлены в мировые суды, – рассказал прокурор отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры Свердловской области Сергей Матвеев.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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