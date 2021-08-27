В цирке и зоопарке больше не будут ставить прививки от Covid-19: актуальный список пунктов

Перечень мобильных пунктов, где можно оперативно поставить прививку от коронавируса, меняется со следующей недели. В цирке и зоопарке вакцинироваться больше нельзя, но станет больше пунктов в ТЦ.

Кроме того, медики выезжают в отдельные дворы по заявке ТСЖ и на предприятия. Стартовала кампания в колледжах и техникумах, сообщили в региональном оперштабе.

Актуальные адреса мобильных пунктов на 28 августа – 3 сентября.

В Екатеринбурге

ТЦ «Омега» (пр. Космонавтов, 41) – 28 августа с 10:00 до 15:00, 30 августа с 14:00 до 19:00;

Екатеринбургский зоопарк (ул. Мамина Сибиряка, 189) – последний рабочий день 28 августа с 11:00 до 15:00;

ТРЦ «Академический» (ул. Краснолесья, 133) – с 28 августа по 3 сентября 12:00 до 18:00 (ежедневно);

ТРЦ «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46) – 28 августа, 30 августа – 3 сентября с 10:00 до 15:00 (ежедневно);

ТЦ «Мега» (ул. Металлургов, 87) – с 28 августа по 3 сентября с 10:00 до 20:00 (ежедневно);

ТРЦ «Алатырь» (ул. Малышева, 5) – 2 сентября с 12:00 до 20:00;

Аэропорт «Кольцово» (пл. Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний, 1 этаж, здравпункт) – 30 августа, 1 сентября с 13:00 до 19:00;

ТРК «Парк Хаус» (ул. Сулимова, 50) – 28, 29, 31 августа с 10:00 до 14:00, с 1 по 3 сентября с 15:00 до 19:00 (ежедневно);

ТЦ «Максидом» (ул. Тверитина, 45) – 1, 2 сентября с 16:00 до 19:00;

ТЦ «Дирижабль» (ул. Академика Шварца, 17) – 31 августа с 11:00 до 14:00 (предварительная запись по 30 августа телефону: (343) 200-20-99).

В Асбесте

ТЦ «Небо» (ул. Ленинградская, 26/2) – 28-29 августа с 10:00 до 16:00, 30 августа – 03 сентября (ежедневно) с 12:00 до 19:00.

В Серове

КТ «Родина» (ул. Ленина, 179) – 28 августа с 9:00 до 16:00, 30 августа – 03 сентября (ежедневно) с 9:00 до 18:00.

В Нижнем Тагиле

ТРЦ «Depo» (Свердловское шоссе, 31Б) – 28-29 августа с 10:00 до 20:00, 30 августа – 03 сентября (ежедневно) с 16:00 до 20:00;

Парк им. А.П. Бондина (ул. Уральская, 20) – 28-29 августа с 12:00 до 17:00.

В Верхней Пышме

ТЦ «Кировский» (ул. Орджоникидзе, 18) – 28 августа с 08:00 до 13:00, 1 сентября с 17:00 до 20:00.

В Сысерти

ТЦ «Бажов» (ул. Коммуны, 37) – 27-29 августа с 10:00 до 16:00.

В Полевском

ТЦ «Палермо» (мкрн. Зеленый Бор-1, 4а) – 28 августа с 10:00 до 16:00.

В Ирбите

Бульвар Победы – 31 августа с 9:00 до 14:00;

Супермаркет «Монетка» (ул. Советская, 79) – 2 сентября с 9:00 до 14:00.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 27.08.21

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