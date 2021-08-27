Бездомная собака напала на двухлетнего ребенка

Прокуратура Артемовского проводит проверку по нападению бездомной собаки на двухлетнего мальчика.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, ЧП случилось вечером 24 августа. Мальчик 2018 г. р. и его отец стояли у продуктового магазина в поселке Буланаш и ждали мать семейства, которая зашла за покупками. Когда отец отвлекся, ребенок попытался погладить бездомную собаку, и та укусила его в шею и левую щеку. Ребенок доставлен в лечебное учреждение, ему оказана медицинская помощь.

Прокуратура намерена оценить деятельность городской администрации по обращению с животными без владельцев. В частности, установит, действует ли в Артемовском муниципальный контракт на отлов безнадзорных животных.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Артемовский, Елена Владимирова

Артемовский. Другие новости 27.08.21

В цирке и зоопарке больше не будут ставить прививки от Covid-19: актуальный список пунктов. / Скончалась 95-летняя бабушка, которую избила сиделка. / В Академическом высадили аллею сибирских кедров (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»