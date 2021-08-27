российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 27 августа 2021, 16:37 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Бездомная собака напала на двухлетнего ребенка

Прокуратура Артемовского проводит проверку по нападению бездомной собаки на двухлетнего мальчика.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, ЧП случилось вечером 24 августа. Мальчик 2018 г. р. и его отец стояли у продуктового магазина в поселке Буланаш и ждали мать семейства, которая зашла за покупками. Когда отец отвлекся, ребенок попытался погладить бездомную собаку, и та укусила его в шею и левую щеку. Ребенок доставлен в лечебное учреждение, ему оказана медицинская помощь.

Прокуратура намерена оценить деятельность городской администрации по обращению с животными без владельцев. В частности, установит, действует ли в Артемовском муниципальный контракт на отлов безнадзорных животных.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Артемовский, Елена Владимирова

Артемовский. Другие новости 27.08.21

В цирке и зоопарке больше не будут ставить прививки от Covid-19: актуальный список пунктов. / Скончалась 95-летняя бабушка, которую избила сиделка. / В Академическом высадили аллею сибирских кедров (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Россия, Скандалы и происшествия,