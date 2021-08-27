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Пятница, 27 августа 2021, 16:54 мск

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«Гринпис, почему пожары не тушите?» Кто такие «волонтеры» на улицах Екатеринбурга

На улицах Екатеринбурга жителям все чаще попадаются ребята, которые представляются волонтерами «Гринписа» и предлагают пожертвовать денег на спасение природы. Однако такой сбор денег на улице нередко может насторожить наслышанных о мошенниках людей. «Новый День» решил выяснить у волонтеров, почему они собирают пожертвования на спасение природы Дальнего Востока или Камчатки, но не на тушение пожаров в Свердловской области. Однако они отказались отвечать на вопросы, пояснив, что это запрещено их договором. Как сообщили «Новому Дню» в главном офисе «Гринпис», волонтеры не являются мошенниками и действительно собирают пожертвования в рамках международного проекта «Прямой диалог». «Информационные представители работают в таких городах России, как Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Краснодар, Сочи, Уфа и Екатеринбург, – пояснили «Новому Дню» в московском офисе «Гринпис». – И предлагают оформить ежемесячную подписку с банковской карты, они не собирают пожертвования наличными. А на ваши вопросы они не ответили, потому что не являются сотрудниками организации, они только делятся информацией».

Их нельзя даже назвать волонтерами – работа оплачивается, в их обязанности входит рассказывать прохожим о проектах «Гринписа» и оформлять ежемесячные пожертвования в размере от 800 до 1200 рублей. При этом оформить такое не предлагают людям моложе 25 лет, так как ежемесячные выплаты подразумевают наличие постоянного дохода. В «Гринписе» пояснили, что вместо этого совершеннолетние граждане могут делать разовые пожертвования на любую сумму. «Деньги, которые жертвуют люди, идут на реализацию российских и международных проектов по спасению природы, – пояснили «Новому Дню» в офисе «Гринписа». – Пока у нас есть только формат ежемесячных выплат, чтобы планировать свою работу. Оформить квартальные и годовые пожертвования нельзя, это не предусмотрено. Отвечая на ваш вопрос: информационные представители, которые стоят на улицах, не могут агитировать людей тушить пожары в Свердловской области, как и собирать средства на это, ведь наш проект не местный, а международный».

Екатеринбург, Мария Зыкова

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