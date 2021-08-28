Два 10-летних мальчика попали под машину 80-летнего водителя

Пенсионер из Краснотурьинска на машине «ВАЗ-21041» так торопился в магазин, что не заметил двух мальчиков на «зебре».

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД Свердловской области, ДТП случилось в пятницу около 17 часов на улице Ленина в Краснотурьинске.

80-летний водитель легковушки не заметил двух мальчиков, переходящих улицу по «зебре», из-за стоящего на правой полосе автомобиля. Пожилой мужчина не сбавил скорость и в результате сбил детей. Сотрудникам ГИБДД водитель сообщил, что торопился в магазин. На водителя составлен протокол за непредоставление преимущества в движении пешеходам.

Мальчики 2011 г.р. с травмами различной степени тяжести доставлены в детское отделение ГБУЗ СО «Краснотурьинская ГБ».

Краснотурьинск, Елена Владимирова

Краснотурьинск. Другие новости 27.08.21

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