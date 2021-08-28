Мальчику оторвало часть пальца на аттракционе на базе отдыха

Девятилетний мальчик получил травму на базе отдыха «Терсутская» в Сысертском округе.
Как сообщили в пресс-службе Сысертской межрайонной прокуратуры, 22 августа мальчик отдыхал вместе с матерью на базе отдыха и во время спуска с водной горки получил травму, повлекшую ампутацию трети фаланги пальца на правой руке. Ребенок доставлен в медицинское учреждение, где был прооперирован.
В момент получения травмы мать находилась рядом с сыном и сама увезла его в больницу.
Базу отдыха проверят сотрудники прокуратуры, Центрального Екатеринбургского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области на предмет соблюдения требований безопасности для скейт-площадок.
При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.
Сысерть, Елена Владимировна
Сысерть. Другие новости 28.08.21
Пожары, письмо Путину и тысячи умерших от ковида: итоги недели. / Два 10-летних мальчика попали под машину 80-летнего водителя. / Архивы «Нового Дня» о странностях бывшего начальника ГИБДД. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube