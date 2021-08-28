Мальчику оторвало часть пальца на аттракционе на базе отдыха

Девятилетний мальчик получил травму на базе отдыха «Терсутская» в Сысертском округе.

Как сообщили в пресс-службе Сысертской межрайонной прокуратуры, 22 августа мальчик отдыхал вместе с матерью на базе отдыха и во время спуска с водной горки получил травму, повлекшую ампутацию трети фаланги пальца на правой руке. Ребенок доставлен в медицинское учреждение, где был прооперирован.

В момент получения травмы мать находилась рядом с сыном и сама увезла его в больницу.

Базу отдыха проверят сотрудники прокуратуры, Центрального Екатеринбургского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области на предмет соблюдения требований безопасности для скейт-площадок.

При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Сысерть, Елена Владимировна

Сысерть. Другие новости 28.08.21

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