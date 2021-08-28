российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 28 августа 2021, 09:08 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Мальчику оторвало часть пальца на аттракционе на базе отдыха

фото из архива

Девятилетний мальчик получил травму на базе отдыха «Терсутская» в Сысертском округе.

Как сообщили в пресс-службе Сысертской межрайонной прокуратуры, 22 августа мальчик отдыхал вместе с матерью на базе отдыха и во время спуска с водной горки получил травму, повлекшую ампутацию трети фаланги пальца на правой руке. Ребенок доставлен в медицинское учреждение, где был прооперирован.

В момент получения травмы мать находилась рядом с сыном и сама увезла его в больницу.

Базу отдыха проверят сотрудники прокуратуры, Центрального Екатеринбургского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области на предмет соблюдения требований безопасности для скейт-площадок.

При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Сысерть, Елена Владимировна

Сысерть. Другие новости 28.08.21

Пожары, письмо Путину и тысячи умерших от ковида: итоги недели. / Два 10-летних мальчика попали под машину 80-летнего водителя. / Архивы «Нового Дня» о странностях бывшего начальника ГИБДД. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,