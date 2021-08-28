Общее число умерших с Covid-19 в Свердловской области достигло 5100 человек

За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировано 33 случая смерти больных Covid-19. С начала пандемии от новой коронавирусной инфекции в регионе скончались 5 100 человек.

Выявлено 525 новых случаев, в том числе 115 – в Екатеринбурге, общее количество зафиксированных в регионе заражений новой коронавирусной инфекцией – 122 024.

В оперштабе уточняют, что состояние 749 госпитализированных оценивается как тяжелое, 474 из них находятся в реанимации, в том числе 343 – на аппаратах ИВЛ. Число госпитализированных пациентов в состоянии средней тяжести – 6 095. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки выписан 481 человек, всего – 112 702.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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