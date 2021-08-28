17-летний байкер сбил на пешеходном переходе семью из четырех человек (ФОТО)

Несовершеннолетний мотоциклист без прав не заметил людей на пешеходном переходе и наехал на них.

Как сообщили РИА «Новый день» в пресс-службе УГИБДД Свердловской области, ДТП случилось накануне поздно вечером в Сухом Логу. Установлено, что 17-летний водитель мотоцикла «Honda CBR 600» ехал по улице Белинского со стороны улицы Горького, при проезде через «зебру» сбил четырех пешеходов и опрокинулся сам.

В результате пострадали все четыре пешехода – члены одной семьи. У 39-летнего отца медики диагностировали перелом лодыжки, у 37-летней матери – ушибы голеней, у старшего сына 11 лет – перелом обеих голеней, у 3-летнего малыша, находившегося в момент аварии в коляске – ушиб бедра. Сам мотоциклист получил ушибы и ссадины, в лечении не нуждается. Благодаря застегнутому мотошлему более серьезных травм удалось избежать.

Отец семейства пояснил автоинспекторам, что они возвращались домой с прогулки. Дойдя до перекрестка улиц Юбилейная и Белинского, они увидели, что светофор на перекрестке отключен. Убедившись в отсутствии машин, семья начала переходить дорогу. Неожиданно они услышали звук скрежета об асфальт и увидели фару мотоцикла, стремительно приближающуюся к ним. Отец успел оттолкнуть в сторону коляску, которую все-таки задело мотоциклом, отчего малыш выпал на проезжую часть. А основной удар пришелся на мужчину и его старшего сына.

Была проведена процедура освидетельствования водителя на состояние опьянения в присутствии его отца, подросток был трезв. Мотоцикл задержан и помещен на специализированную стоянку.

Сухой Лог, Елена Владимирова

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