За сутки в Свердловской области выявлено 523 новых случая коронавируса

За минувшие сутки на Среднем Урале было выявлено 523 новых случая заражения коронавирусом, в том числе 124 – в Екатеринбурге. Всего с начала пандемии произошло 122 547 заражений.

В оперштабе уточнили, что в тяжелом состоянии находятся 746 больных, из них 462 – в реанимации, в том числе 358 – на ИВЛ.

За сутки выписано 467 человек, всего – 113 169. Умерли: за сутки – 32 человека, с начала пандемии – 5 132 .

ОЕкатеринбург, Елена Владимирова

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