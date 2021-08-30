Змея укусила девочку в лицо в контактном зоопарке. Идет проверка СКР

В контактном зоопарке «Парк бабочек» в Екатеринбурге змея укусила в лицо пятилетнюю девочку. Инцидент попал на видео – ролик снимала мать пострадавшей. Ребенку повесили змею на шею, она извивалась, а сотрудники контактного зоопарка поправляли пресмыкающееся. В какой-то момент змея вцепилась в лицо девочки. «Это же не опасно»? – спросила мать за кадром.

Родителям ребенка объяснили, что пресмыкающееся могло напасть, потому что от девочки пахло цыплятами – до знакомства со змеей дети трогали других животных и птиц. При этом в контактном зоопарке заверили, что змея, укусившая ребенка, неядовитая. Тем не менее, к девочке вызвали скорую, малышку осмотрели врачи ДГБ №9.

Также по факту инцидента проводят проверку следователи. Может быть возбуждено уголовное дело. «В рамках проверки, проводимой на предмет возможного наличия признаков ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», сотрудниками Следственного комитета выясняются все без исключения обстоятельства инцидента. Устанавливаются и опрашиваются возможные очевидцы происшествия, руководство и персонал администрации контактного зоопарка. Истребуется и изучается документация об оказании услуг населению на территории зоопарка. Также выясняется степень тяжести вреда, причинённого здоровью ребёнка. По итогам проверки Следственным комитетом будет принято процессуальное решение», – сообщил старший помощник руководителя свердловского отделения СКР Александр Шульга.

Екатеринбург, Елена Сычева

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