В Свердловской области горит почти 8 тысяч гектаров леса (ФОТО)

По информации департамента информполитики области, на 10 часов утра 30 августа действовало 46 лесных пожаров на площади 7 тысяч 654 га. 37 из них локализовано, ликвидировано 10. В тушении задействованы 909 человек из лесоохраны и МЧС, 221 единица техники.

Самые крупные пожары в Пышминском и Первоуральском городских округах. В воскресенье около девяти часов утра очевидцы отмечали сильное задымление вдоль Полевского тракта в районе села Курганово (на фото).

На станциях контроля воздуха в Екатеринбурге и Ревде превышений предельно-допустимой концентрации измеряемых веществ не зафиксировано.

В области продолжает действовать особый противопожарный режим. Любые действия с открытым огнем, в том числе в лесах и на личных участках, запрещены.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

Екатеринбург. Другие новости 30.08.21

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