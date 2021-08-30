Свердловский минобраз разрешил родителям первоклассников и выпускников присутствовать на линейках 1 сентября

В Свердловской области смягчили требования к проведению торжественных линеек в школах в День знаний.

Как сообщил на пресс-конференции в ТАСС представитель министерства образования Свердловской области Дмитрий Шиловских, для первых, девятых и одиннадцатых классов праздничные построения возможны на открытом воздухе. В этом случае на мероприятии смогут присутствовать родители учеников, но они должны быть в масках. Решение о проведении линеек для отдельных параллелей принимает руководство школ. Остальные классы, как и в прошлом году, встретят 1 сентября в помещениях с учителем, посторонних лиц (родителей и других родственников детей) допускать не будут.

В учебных заведениях по-прежнему будут действовать «утренние фильтры»: у детей будут измерять температуру на входе. На 1 сентября Роспотребнадзор рекомендовал школам использовать все входы в здание, чтобы не допустить скопления учеников.

«Школы будут работать по усиленному дезинфекционному режиму. Перед началом учебного года в каждом образовательном учреждении проводится генеральная уборка, создан запас дезинфекционных средств, СИЗов для работников пищеблока и технических сотрудников. Продолжает действовать запрет на массовые мероприятия между классами и между школами. Спортзалы и библиотеки на занятиях должны использоваться только одним классом. Также мы рекомендуем педагогам в учительской пользоваться масками, так как пока в Свердловской области мы еще не достигли коллективного иммунитета», – рассказала начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Моисеева.

По словам Дмитрия Шиловских, на сегодняшний день привито чуть более 70% педагогов и работников школ. Но уже сейчас стоит вопрос о ревакцинации некоторых учителей. «Педагог отвечает за безопасность детей, поэтому мы действуем методом убеждения. Приглашаем в школы медработников, чтобы была возможность поставить прививку прямо на рабочем месте», – отметил чиновник.

Наталья Моисеева сообщила, что дистант в школах может быть возвращен в случае подъема заболеваемости коронавирусом как среди взрослых, так и среди детей. «Но при соблюдении противоэпидемических мероприятий такого вопроса не должно возникнуть», – подчеркнула представительница Роспотребнадзора.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 30.08.21

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