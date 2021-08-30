Алексей Орлов рассказал, каким будет начало учебного года, и ответил на новые острые вопросы горожан

Екатеринбург готов к началу нового учебного года. По словам главы города Алексея Орлова, все школы и детсады мегаполиса оснащены необходимым оборудованием для обработки рук, обеззараживания воздуха, имеют запас дезинфицирующих средств, кожных антисептиков, средств индивидуальной защиты органов дыхания и перчаток.

«Мы запустим учебный год в очном формате, но без проведения общешкольных линеек и при соблюдении всех мер безопасности, рекомендованных Роспотребнадзором», – цитируют Алексея Орлова в новом номере газеты «Вечерний Екатеринбург». 1 сентября в Екатеринбурге пойдут в школу 181 тысяча детей, еще 85 тысяч – в детские сады. Все общеобразовательные учреждения уральской столицы имеют охрану и видеонаблюдение. Системами контроля и управления доступом с электронными пропусками «Е-карта» оборудованы 100% учреждений среднего образования, во многих из них имеются турникеты, системы селекторной связи и электронного пропуска.

Также в свежем номере «Вечерки» Алексей Орлов традиционно ответил на волнующие горожан вопросы, например, куда «переедут» деревья и кустарники, которые сейчас находятся на площади 1905 года и не будет ли после такого жаркого лета дефицита воды. «Действительно, заполнение Верхнемакаровского и Волчихинского водохранилищ, откуда «пьет» Екатеринбург, сегодня составляет 61% и 56% соответственно. Поэтому я распорядился проработать вопрос подключения к Нязепетровскому каскаду. Это гидросистема, с помощью которой вода из Нязепетровского водохранилища на реке Уфе подаётся через Уральский хребет в реку Западная Чусовая. Предполагается, что перекачка начнётся 1 сентября, и через неделю вода начнёт поступать в Верхнемакаровское водохранилище», – ответил мэр.

В этом же номере рассказывается о крупном инвестпроекте, в который до 2024 года будет вложено 11 млрд рублей. Речь идет о транспортно-логистическом центре, который планируется построить на земельном участке общей площадью 100 гектаров в районе посёлка Калиновский. В настоящее время инвестор (Екатеринбургский транспортный терминал) проводит расчистку территории. Появление логистического центра в черте мегаполиса сократит время и затраты на доставку различных товаров в магазины Екатеринбурга. Значит, цены станут ниже, товары свежее. Автомобильный транспорт, перевозящий грузы, за счёт близкой привязки к железной дороге пойдет, минуя город. Соответственно, снизится нагрузка на улично-дорожную сеть, будет меньше заторов. На этапе строительства уже созданы рабочие места. А в самом терминале будут работать более 120 человек. Свердловская железная дорога за доставку контейнеров увеличит свою прибыль, а это налоги в региональный и муниципальный бюджеты.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 30.08.21

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