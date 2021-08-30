«Вместе ярче»: энергетики провели игровую обучающую программу в ЦКПиО (ВИДЕО)

Свердловские энергетики провели в ЦПКиО имени Маяковского сразу две игровые обучающие акции для детей.

Энергетики устроили праздник для детей

Пришедших на площадку встречали актеры на ходулях, белые пушистые фьёки, похожие на облачка пара, и главные герои – Светлячок и директор Энергограда Теплослав. Они вовлекали гостей во всевозможные развлечения. Например, в напольные игры-ходилки, где игроки использовали большие мягкие кубики. На каждом ходу им задавали вопросы, сложность которых аниматоры определяли исходя из возраста детей. Участвующие в программе аниматоры рассказали, что почти на все вопросы дети отвечают правильно, только некоторые хотят проявить самостоятельность – на вопрос, что делать при виде открытого люка, говорят, что закроют его (правильный ответ – обойти стороной и сообщить взрослым). За правильные ответы выдают призы: рюкзаки, комиксы и раскраски на соответствующую тему, кепки. Большой популярностью пользовались гигантские карандаши размером с дерево: ими дети вместе с родителями рисовали на листке бумаги лампочки.

Еще одним необычным аттракционом стал маленький домик, в котором, однако, присутствовало все необходимое: лампочка, холодильник, электрические вилка с розеткой, кран. Самым маленьким гостям предлагали выполнить несколько игровых заданий: включить-выключить свет, открыть и зарыть холодильник, включить вилку в розетку. При этом дети должны были ответить, что в доме правильно, а что – нет. Например, холодная курица в холодильнике – это правильно, а горячая кастрюля – нет. А при пользовании розеткой очень важно не попадать в нее пальцем.

И дети, и взрослые были очень рады такому полезному развлечению. «Мы все призы собрали, – похвасталась «Новому Дню» бабушка одной из маленьких участниц игр. – Очень хорошая акция, большое спасибо организаторам!»

Одной из тем акции традиционно была безопасность. «Для нас очень важно, чтобы от нашего тепла и от нашей горячей воды никто не пострадал», – подчеркнула руководитель пресс-службы Свердловского филиала ПАО «Т Плюс» Светлана Тимченко. Поэтому компания регулярно проводит в екатеринбургских парках игровые акции, которые в доступной форме объясняют детям, почему нельзя наступать на люки, подходить близко к ямам, из которых идет пар, касаться оголенных проводов.

Вторая акция называется «Вместе ярче», она инициирована Министерством энергетики Российской Федерации и призвана напомнить об энергосбережении – выключать свет, не лить зря воду. Это очень простые правила, но все же компания напоминает о них не только детям, но и их родителям. Проекты «Вместе ярче» и «Безопасность тепла» компания «Т Плюс» реализует с 2014 года, следующая акция пройдет в сентябре.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Дмитрий Бутаков

Екатеринбург. Другие новости 30.08.21

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