Четыре свердловских школы получили штраф за неготовность к 1 сентября

В Свердловской области несколько школ оказались не готовы к новому учебном году. Пять школ не выполнили предписания Роспотребнадзора, две не успели достроить новые корпуса, а в ряде учебных заведений до сих пор не хватает учебников, спортивного инвентаря и школьных автобусов.

Как сообщила на пресс-конференции представитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Моисеева, после проверки ведомством были оштрафованы четыре школы на общую сумму 31 тысяча рублей. Две из них находятся в Нижнем Тагиле, одна в Сухом Логу и одна в Богдановиче. Претензии Роспотребнадзора были связаны с материально-техническим обеспечением школ: где-то требовалась замена пола, а где-то – доделать спортзал и поставить умывальники. Оштрафованные школы получили повторные предписания и новый срок устранения недостатков.

По данным прокуратуры Свердловской области, в двух школах к 1 сентября не успели сдать новые корпуса. Речь идет о школе №1 в Верхней Пышме и школе №167 в Екатеринбурге. «В результате ненадлежащего контроля со стороны заказчика и генподрядчика сроки строительства затянулись и сдвинулись. Районные прокуратуры внесли представления. Пока корпуса достраиваются, дети будут учиться в основных зданиях школ», – сообщил прокурор отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры Свердловской области Сергей Матвеев.

По его словам, прокуратура также выявила дефицит учебников в ревдинской школе, нехватку спортинвентаря в Артинском лицее (на 646 учеников было всего 42 пары лыж и 16 пар ботинок) и длительный простой школьных автобусов в селах Красноуфимском округе. Так, в одном из поселков автобус еще в прошлом ноябре попал в ДТП и до сих пор находится на ремонте. В еще двух поселениях автобусы стоят, так как у водителей закончился срок действия карты тахографа.

К слову, свердловская Госавтоинспекция проверила более 500 школьных автобусов в преддверии 1 сентября. Выяснилось, что в восьми муниципалитетах подвоз детей в школы невозможен из-за отсутствия водителей. В частности, такая проблема есть в поселке Садовый и в школе-интернате «Эверест» в Екатеринбурге, в селе Андриановичи, в поселках Восточный, Сосьва, Знаменка, Байкалово, в Красноуфимске и Волчанске, сообщил заместитель начальника отдела надзорной деятельности управления ГИБДД по Свердловской области Александр Порубенко.

Между тем, по заключению свердловского минобраза, все 1050 школ в регионе готовы принять учеников 1 сентября. Как сообщил представитель министерства Дмитрий Шиловских, в этом году в школу пойдут более 525 тысяч детей, из них 66 тысяч – первоклассники. На подготовку к учебному году потрачено более 4 миллиардов рублей из консолидированного бюджета. Школы полностью готовы с точки зрения санитарно-эпидемиологической, пожарной и дорожной безопасности и террористической защищенности, подчеркнул чиновник. Для охраны общественного порядка в День знаний будет задействовано около 4 тысяч сотрудников полиции и более 900 инспекторов ГИБДД.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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