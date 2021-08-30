Пожилым уральцам в дни голосования будут дарить специальные подарочные карты ко Дню пенсионера

Пожилым свердловчанам в Дни голосования будут вручать подарочные карты. Акция приурочена к Дню пенсионера. Соглашение о создании специально подарочной карты подписали 30 августа министерство социальной политики Свердловской области, Областной совет ветеранов, Совет глав городов.

«В Свердловской области сложилась традиция…каждый год мы празднуем День пенсионера, проводим мероприятия, посвящённые этому празднику, организуем Месячник пенсионера… И в этом году появился новый проект – подарочная карта для пенсионеров региона», – отметил заместитель губернатора области Павел Креков. По его словам, благодаря этому проекту все пожилые люди получат символический подарок.

Подарочные карты уже изготовлены, сообщает Департамент информполики губернатора, на них зачислена сумма, которую можно по своему усмотрению потратить в одной из торговых сетей. Средства для этого выделил благотворительный фонд. Подарок пенсионеры смогут получить 17-19 сентября на своём избирательном участке или дома – в случае, если они решат проголосовать на дому.

Павел Креков подчеркнул, что у избирательных комиссий уже есть практика вручения символических подарков в день голосования молодым избирателям, впервые пришедшим на участок.

«День пенсионера празднуется в регионе уже девять лет. Конечно, 2020 и 2021 года вносят свои особенности. Многие мероприятия перешли в дистантные формы, малые форматы – в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. В этом году мы отменили торжественное мероприятие, посвящённое Дню пенсионера. Но нашим пенсионерам необходимо внимание», – отметил министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов.

«Большие праздничные мероприятия в честь Дня пенсионера в этом году из-за карантина могут не состояться, а поздравить старшее поколение обязательно нужно. Поэтому для всех пенсионеров по возрасту изготовили подарочную карту. Независимо от размера этой социальной помощи, данный проект – это внимание к старшему поколению», – пояснил председатель Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров Юрий Судаков.

Екатеринбург, Елена Васильева

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