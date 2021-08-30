Детская смертность на дорогах в Свердловской области выросла на 1400%

В Свердловской области всплеск гибели детей в дорожных авариях. По данным ГИБДД, за семь месяцев 2021 года погибли 15 детей, тогда как за аналогичный период 2020 года был один погибший ребенок. Рост детской смертности в ДТП составил 1400%, сообщил сегодня на пресс-конференции представитель областной Госавтоинспекции Александр Порубенко. В 2019 году за такой же период погибли 8 детей.

Согласно статистике ГИБДД, за отчетный период в Свердловской области случилось 206 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых 224 ребенка получили травмы. По словам Порубенко, в группе риске оказываются дети 9-10 лет и 12-13 лет, так как в этом возрасте школьники часто осознанно нарушают правила дорожного движения. Например, перебегают дорогу в неположенном месте или на красный сигнал светофора, не спешиваются с велосипеда или самоката на пешеходных «зебрах» и так далее. В ряде случаев причиной ДТП стало отсутствие на одежде ребенка светоотражающих элементов, то есть водитель не разглядел ребенка на дороге в темноте. Александр Порубенко также отметил, что 45 дорожных аварий с несовершеннолетними случились по вине взрослых. В них пострадало 56 детей и 8 детей погибло.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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