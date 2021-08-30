Бердвотчеры повстречались с черноголовым хохотуном и другими редкими птицами

За два года свердловские натуралисты-любители встретили и сфотографировали 214 видов редких птиц, из которых 26 занесены в Красную книгу Свердловской области, а 11 – в проект Красной книги Российской Федерации. Об этом сообщает журнал «Фауна Урала и Сибири», который издает Институт экологии растений и животных УрО РАН.

Например, натуралисты встретили черноголового хохотуна, который включен в проект Красной книги РФ. Северная граница ареала условно проходит по северной лесостепи, кочующие птицы нередко залетают в лесную зону. Залетную взрослую птицу увидели 9 июля 2020 года на небольшом островке в устье реки Черной на Исетском озере под Верхней Пышмой. Осенью (21 сентября) молодую птицу наблюдали на озере Щелкун в Сысертском городском округе.

Другую краснокнижную птицу, красношейную поганку, видели в 2019 году, 16 мая, в районе аэропорта Кольцово. Зарегистрировано гнездование на Щучьем озере в Калиновском лесопарке Екатеринбурга, где 22 июля того же года обнаружена взрослая птица с птенцом. В 2020 году большинство встреч произошло в мае в окрестностях Екатеринбурга, на озерах Карасье и Стариково Каменского округа и на пруду около села Русский Потам Ачитского округа. В летний период взрослую птицу видели на озере Мостовка на востоке Екатеринбурга и одну молодую – на западной окраине Верхней Пышмы. Самая поздняя встреча – группы из 6 птиц – произошла 29 сентября на Колонгинском водохранилище в Североуральске.

Один из наиболее редких видов хищных птиц Среднего Урала – большой подорлик. Пару подорликов наблюдали 20 июня и 14 июля 2020 года на осушенном болоте Чистое около села Клевакинское Каменского округа. Птицы охотились путем пикирования с большой высоты на землю либо сидя в открытом поле. Вероятно, неподалеку было их гнездо, так как возвращались на болото они довольно часто.

Но самой большой удачей была встреча с красным коршуном. Ареал вида на территории нашей страны ограничен Калининградской областью и редкими гнездовыми находками восточнее ее. Птица кружила 15 апреля 2020 г. над отстойниками северных очистных сооружений Екатеринбурга. К настоящему времени это самая восточная точка встречи вида, ранее самый восточный залет был отмечен в Башкирии.

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Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 30.08.21

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