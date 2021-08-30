К 1 сентября родители школьников скупают смарт-часы с SOS-кнопкой

Перед началом нового учебного года родители учеников младших классов покупают смарт-часы, а старшеклассников – смартфоны. Телеком-аналитики объясняют это переходом от «удаленки» к офлайн-образованию. Эти и другие данные озвучил «Мегафон» после анализа обезличенных данных Big Data, истории покупок в салонах связи и онлайн-магазине.

Самым покупаемым девайсом к 1 сентября стали умные часы с SOS-кнопкой. Устройство определяет местоположение школьника на карте с точностью до нескольких метров, может совершать видеозвонки, слышать обстановку вокруг, обеспечивая безопасность ребенка и спокойствие родителей. Свердловчане приобретают умные часы в два раза чаще, чем в прошлом году. Чего не скажешь про модемы и роутеры, интерес к их покупке снизился на треть. Отличительный тренд этого года – покупка кнопочных телефонов, рост продаж перед началом учебного сезона составил 22% в сравнении с 2020 годом.

Чаще всего при покупке смартфона для будущего школьника взрослые руководствуются принципом – «цена/качество» и выбирают смартфоны стоимостью до 10 тысяч рублей. Обращают внимание на возможность установки нескольких сим-карт, наличие двух-трех камер, большой объем памяти, громкий динамик. Выбор гаджета своему ребенку обычно осуществляет глава семьи, что подтверждает аналитика продаж в интернет магазине «Мегафона». Топ-3 популярных смартфонов стоимостью до 10 000 тысяч рублей:

1. Xiaomi Redmi 9C 64GB Midnight Grey.

2. Samsung Galaxy A01 Core черный.

3. Xiaomi Redmi 9A 32GB Peacock Green.

Телеком-эксперты зафиксировали, что в текущем году на 15% увеличились покупки телефонов в кредит по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Современное образование включает в себя не только посещение школы, но и дополнительные занятия дома. Как показал обезличенный анализ с использованием инструментов Big Data, чаще всего выбор онлайн образовательного заведения осуществляют матери школьников. Вот чему они отдают предпочтение:

1. «Учи.ру» (www.uchi.ru).

2. «Якласс» (www.yaklass.ru).

3. «Фоксфорд» (www.foxford.ru/).

Чтобы ответить на многочисленные вопросы своего школьника, родители пользуются не только поисковиками и «Википедией», но и обращаются к образовательным ресурсам. Skillbox, Coursera и «Нетология» – самые любимые сайты для расширения кругозора и получения новых знаний.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 30.08.21

В Свердловской области за лето утонули 79 человек. / В Екатеринбурге пропали очереди в прививочные пункты в ТЦ (ФОТО). / Бердвотчеры повстречались с черноголовым хохотуном и другими редкими птицами. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»