МУП «Екатеринбургфарм» подготовили к приватизации

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об условиях приватизации ЕМУП «Екатеринбургфарм». Документ опубликован на официальном сайте мэрии.

Способ приватизации – преобразование ЕМУП «Екатеринбургфарм» в ООО. Новому юрлицу полностью перейдет имущественный комплекс МУПа: несколько объектов недвижимости (в том числе помещения в доме по адресу: ул. Свердлова, 11, который является объектом культурного наследия), 20 аптечных витрин, шкафы для медикаментов, холодильники, компьютеры и другая оргтехника, мебель для офисов и торговых точек.

Размер уставного капитала нового ООО «Екатеринбургфарм» определен в размере 31 млн 529 тысяч рублей. До проведения первого общего собрания участников ООО «Екатеринбургфарм» его директором останется директор ЕМУП «Екатеринбургфарм» Екатерина Игумнова.

По данным базы Seldon, за 2020 год выручка сети муниципальных аптек составила 205 млн рублей, чистая прибыль – 4,6 млн рублей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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