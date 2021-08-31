Екатеринбуржцев бесплатно протестируют на ВИЧ в центре города

Екатеринбуржцы смогут бесплатно и анонимно сдать экспресс-тест на ВИЧ-инфекцию на территории Исторического сквера. Профилактическая акция пройдет 4 сентября с 12:00 до 18:00. Мероприятие организует Минздрав России.

Экспресс-тестирование сопровождается консультацией специалистов. Медики доступно расскажут о путях передачи вируса, возможных рисках в поведении и способах профилактики инфекций, сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга. Всероссийская акция по тестированию на ВИЧ призвана повысить мотивацию граждан и привлечь внимание общественности к проблемам больных СПИДом и носителей ВИЧ-инфекции.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 31.08.21

МУП «Екатеринбургфарм» подготовили к приватизации. / Жара, пожары, коронавирус: итоги самого продолжительного лета в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО). / В Японии нашли новый вариант дельта-штамма Covid-19. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»