Свердловская область упала в рейтинге социально-экономической устойчивости регионов

Фонд развития гражданского общества опубликовал рейтинг социально-экономического положения регионов России за второй квартал 2021 года. Свердловская область опустилась с 16-го на 22-е место, уступив за три месяца Томской, Калужской, Кемеровской областям, Хабаровскому краю и Татарстану.

Рейтинг регионов определяется по нескольким критериям: валовый региональный продукт, средняя заработная плата и прожиточный минимум. Источником информации служат официальные данные Росстата, Минфина РФ и федерального казначейства России. Согласно отчету ФоРГО, Свердловская область занимает только 27-е место по размеру средней зарплаты и 28-е место по соотношению средней зарплаты и прожиточного минимума. При этом регион удерживается на 23-м месте по соотношению регионального продукта и численности населения.

Лидерами рейтинга ФоРГО являются Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ и Магаданская область.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 31.08.21

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