В Свердловской области начала снижаться заболеваемость коронавирусом, но смертность бьет рекорды

На Среднем Урале в течение последней недели фиксируется снижение ежедневной заболеваемости Covid-19. Согласно официальным данным, за минувшие сутки выявлено 516 новых случаев, в том числе 173 – в Екатеринбурге. При этом смертность от коронавируса в Свердловской области остается на рекордном уровне. На 31 августа зарегистрировано еще 32 смерти пациента. Высокие показатели летальности сохраняются в регионе с 19 августа. Всего за время пандемии от болезни скончались 5195 свердловчан.

Как сообщает региональный оперштаб, в больницах находится 731 пациент с Covid-19 в тяжелом состоянии, из них 352 дышат с помощью аппаратов ИВЛ. В состоянии средней тяжести госпитализированы 5798 больных. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 31.08.21

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