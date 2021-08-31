В УрФУ отказались от воздушных шаров на День знаний

В Уральском федеральном университете отказались от запуска воздушных шаров в День знаний, сообщила пресс-служба вуза. Это сделано из соображений заботы об окружающей среде. «Утром 1 сентября знакомство с наставниками и дирекцией институтов начнется на площадках перед входами и во дворах учебных зданий. После этого первокурсники в малых группах в крупных учебных аудиториях получат студенческие билеты и подарочные наборы, примут поздравления с поступлением от руководителей образовательных программ», – рассказали в университете.

Там отметили, что для первокурсников праздничные мероприятия будут идти до конца недели – 3 сентября студенты примут участие в квизе, а 4-го – в учебных зданиях и знаковых локациях Екатеринбурга познакомятся со студенческими организациями на специальном квесте. «В этот день у главного учебного корпуса УрФУ состоится вузовский фестиваль. Завершится праздник показом фильмов к 100-летию университета», – добавили в вузе.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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