К 2024 году все вакансии терапевтов и педиатров будут заняты – это самые популярные специальности у студентов

К 2024 году нехватка врачей некоторых специальностей будет ликвидирована. Об этом на пресс-конференции, посвященной результатам приема в вузы, сообщила ректор Уральского государственного медицинского университета Ольга Ковтун.

Как пояснила ректор, в этом году УГМУ выпустил 660 человек, а принял 1345. В среднем будущий врач должен учиться в университете шесть лет, а в регионе, по информации министра здравоохранения Андрея Карлова, не хватает около 780 врачей первичного звена – педиатров и терапевтов. Таким образом, учитывая процент отчисляемых студентов, их обучение в ординатуре и число тех, кто идет работать по профессии, Свердловская область будет полностью укомплектована терапевтами и педиатрами к 2024 году.

Как рассказала Ольга Ковтун, в этом году медуниверситет принял 200 человек, которые будут обучаться за счет средств областного бюджета. 140 из них поступили на лечебное дело, а 60 на педиатрию. Более того, эти два факультета стали самыми популярными среди абитуриентов, на них зачислено 670 бюджетников.

Многие абитуриенты медицинского вуза поступают по программам целевого обучения не только за счет бюджета области, но и иных организаций. В целом на специальности первичного звена (терапевты и педиатры) поступило 70-75% целевиков.

Тем не менее, несмотря на увеличение количества бюджетных мест и большой процент целевиков, средний балл ЕГЭ для поступления в вуз был достаточно высок – 220 за три предмета, а сложнее всего оказалось поступить на стоматологический факультет, где средний балл составил 285, то есть в среднем нужно было набрать по 95 баллов за каждый экзамен.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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