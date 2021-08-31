Активисты «Новых людей» запустили в России флешмоб по проверке работы пунктов весового контроля грузовиков (ВИДЕО)

Экипаж общественного контроля ассоциации «Грузавтотранс» и партии «Новые люди» провел выездную проверку одной из рамок весогабаритного контроля в Свердловской области. Во время мероприятия был запущен Всероссийский флешмоб по проверке всех пунктов АПВГК с участием общественников, перевозчиков и активистов партии «Новые люди».

О весовом контроле на дорогах

Поводом для этой беспрецедентной масштабной акции послужило резонансное дело, связанное с арестом руководителя Ставропольского ГИБДД, получившего взятку у грузоперевозчика. Президент ассоциации «Грузавтотранс», председатель комитета по транспорту партии «Новые люди» Владимир Матягин записал видеообращение к председателю СКР Александру Бастрыкину. Он заявил, что коррупция в рядах сотрудников ГИБДД и других контролирующих дороги органов стала системной, а версальские интерьеры и золотые унитазы можно найти не только в доме пойманного за стяжательство ставропольского начальника. Коррупцию порождает несовершенство законодательства: за перегрузы наказывают перевозчика, а не заказчика, что было бы логично.

Владимир Матягин рассказал, что 30 августа экипаж проверил весы на стройплощадке одного из объектов Универсиады-2023. В день проверки туда приезжали большегрузы массой более 50 тонн.

«Там, где мы посмотрели, везде есть нарушения, и это федеральная стройка. Она контролирует вес, но не контролирует закон. Мы акцентируем внимание на том, что государству возлагать ответственность следует не на перевозчика за перегруз, и не на грузоотправителя, а на заказчика, потому что он платит деньги. И именно он говорит, сколько ему привезти и как ему привезти, – подчеркнул Владимир Матягин. – Привезешь меньше – значит, ничего не заработаешь. Вот такая у нас история. Вот так у нас перевозчиков вынуждают рушить дороги, а главное – рушить судьбы людей. А люди для нас важнее».

Группа общественного контроля продолжит свой антикоррупционный автопробег. Она уже проехала всю европейскую часть России – от Санкт-Петербурга и Москвы до Урала. Далее отправится в поволжские регионы, затем в южные области и края страны. Всего 15 регионов и более 10 тысячи км. Общественные контролеры посмотрят, как исполнительная власть обеспечивает соблюдение законодательства в регионах. Среди объектов проверок – качество дорог и придорожной инфраструктуры, предназначенной для отдыха водителей, посты ДПС, пункты весогабаритного контроля, посты Ространснадзора.

Но главное – будут проводиться замеры колейности, уклонов и наклонов, состояния дорожного полотна и датчиков в месте установки пункта, соблюдение регламента приказа Минтранса №348 структурами, обеспечивающими работу данного АПВГК.

Напомним, группа общественного контроля национальной ассоциации «Грузавтотранс» и партии «Новые люди» отправилась в антикоррупционный пробег по российским дорогам 22 августа.

Как уже писал «Новый День», в России работает около 6,5 млн единиц грузового транспорта. В этом секторе экономики занято более 15 млн человек. С учетом членов их семей – это несколько десятков миллионов человек, живущих в постоянном состоянии нестабильности и неопределённости. По неофициальным данным, средняя коррупционная составляющая поборов контролирующих органов оценивается в 100 миллиардов рублей в год. Проект закона «Об автомобильных грузоперевозках» лежит в Госдуме уже четыре года.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 31.08.21

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