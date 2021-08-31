Приемная кампания в колледжи и техникумы продлится до 1 декабря

116 учебных заведений, 6055 преподавателей и более 121 тысячи студентов завтра начнут учебный год в техникумах, училищах и колледжах. Однако прием абитуриентов в средние профессиональные образовательные организации до сих пор не окончен.

Как сообщил директор департамента профобразования минобразования и молодежной политики Свердловской области Альберт Шавалиев, в этом году приемная кампания в учебных заведениях продлится вплоть до 1 декабря, а заявления можно подать до 25 ноября – при наличии бюджетных мест.

«Сейчас руководители образовательных организаций продолжают вносить изменения в приказах о зачислении, – сообщает Альберт Шавалиев. – Сейчас во всем регионе 25 280 человек подали заявления на обучение вместе с оригиналами аттестатов».

В среднем абитуриентов, поступающих на программы СПО после 9 класса, в семь раз больше тех, кто поступает после 11-го.

Самыми популярными среди абитуриентов оказались педагогические специальности – воспитатель и учитель начальных классов. Высокий конкурс был и на таких направлениях, как информатика и программирование, сварочное дело, ремонт автомобилей, строительство, туризм и дизайн.

Альберт Шавалиев подчеркнул, что во многих городах области в учебных заведениях остались свободные бюджетные места. Новых студентов примут в Богдановиче, Невьянске, Верхней Салде, Карпинске, Туринске, Красноуральске, Серове, Североуральске и в нескольких других городах.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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